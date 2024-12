Abruzzo24ore.tv - Scoperta ingente quantità di cocaina a Montesilvano: arrestato uomo con oltre un chilo di droga

Pescara - Undi 35 anni è statoconundi, pronta per essere immessa nel mercato illecito. Un'operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all'arresto di undi 35 anni, residente a, trovato in possesso di unquantitativo di. L'individuo è stato fermato durante un normale controllo di routine nel pomeriggio di ieri. Durante il controllo, il sospettato ha mostrato segni evidenti di agitazione, nonostante non avesse con sé alcun oggetto illecito. Questo comportamento ha spinto gli agenti a proseguire con un'ispezione più approfondita, che ha condotto alla perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione, situata a, sono stati trovati 1,150 kg dinascosti nell'armadio della camera da letto, insieme a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, indicativi di attività di spaccio.