Sanità, Veneri Fdi: "Abbiamo presentato un Ordine del Giorno per abrogare l'articolo di bilancio che rivede la spesa farmaceutica"

Arezzo, 18 dicembre 2024 – “Ci opporremo fermamente al34 del collegato finanziario alla manovra 2025 cheladella Regione Toscana prevedendo che solo le farmacie ospedaliere potranno erogare specifici farmaci. Si tratta di una norma che svantaggia le farmacie e soprattutto i cittadini più in difficoltà o che abitano in zone lontane dai grandi centri. L’intera popolazione non potrà più servizi delle farmacie di prossimità ma sarà costretta a recarsi in ospedale. Per esempio, fino ad oggi un anziano che abita in una delle quattro vallate aretine poteva reperire facilmente i farmaci di cui aveva bisogno presso la farmacia del suo Comune, adesso - se la norma passerà - dovrà necessariamente recarsi in ospedale e questo comporterà un notevole aggravio per il cittadino che sarà costretto a prendere l'auto, i mezzi pubblici o trovare qualcuno disponibile ad aiutarlo.