Manovra ok finale dopo Natale | da pensioni a rimborsi per ministri non eletti le novità

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Dalla mini-Ires per chi investe e assume al bonus elettrodomestici, dall’anticipostico con la previdenza complementare aideinon parlamentari. Sono alcune dellepreviste nella2025, sulla base degli emendamenti approvati in commissione Bilancio alla Camera nel mezzo di votazioni andate avanti a intermittenza per tensioni sulla proposta di rialzo degli stipendi dei, poi stoppata e riformulata con un ben più blando rimborso. L’esame si è concluso doop le 23.30 e la commissione ha conferito il mandato ai relatori Ylenja Lucaselli (Fdi), Mauro D’Attis (Fi), Silvana Comaroli (Lega) e Francesco Saverio Romano (Noi moderati). Per oggi alle 10 è prevista la capigruppo di Montecitorio che stabilirà i tempi di approdo del testo in aula.