Il Re Leone e la sua eredità musicale formano un ciclo davvero infinito

La colonna sonora dell'ormai iconico film animato Il Refu affidata al paroliere Tim Rice, reduce dalla collaborazione con Alan Menken per la colonna sonora di Aladdin (1992), che subito seguì il proprio istinto cercando di convincere la dirigenza Disney a prendere una decisione apparentemente controintuitiva: ingaggiare il gruppo pop scandinavo ABBA per aiutarlo con le canzoni di un'epica ambientata nel cuore della savana africana. Poiché Benny Andeon non era disponibile, Rice optò per Elton John. La sua affinità con Il libro della giungla (1967) gli permise di capire perfettamente il piano: riempire questo Amleto leonino di musica pop adatto a tutta la famiglia, trasformandolo in un musical animato in stile Broadway. Alla fine, Il Ree la sua colonna sonora furono adattati per il teatro nel 1997 da Julie Taymor, e questa versione è ancora rappresentata con successo al Gran Vía di Madrid.