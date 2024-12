Iltempo.it - Bonelli il “macho” fra le donne: Evi e Zabatta elette e scomparse

Il verde non è rosa. Uscita di scena Rossella Muroni, archiviata la stagione dell'Ecofemminismo di Grazia Francescato, il partito di Angelosi declina decisamente al maschile. C'è stato da poco il congresso, a Chianciano. Non ha riservato sorprese: hanno eletto nuovamentecome co-portavoce uomo e Fiorella, sua fedelissima, come co-portavoce donna. E così, salvate le apparenze, la questione delleviene messa al sicuro. Così non è perché diverse esponenti starebbero contestando di essere state schiacciate, limitate, escluse dalla gestione “patriarcale” di. Tema sensibilissimo, a sinistra, e che vedrebbe una contraddizione gigantesca in seno alla componente ambientalista di Avs. A sollevarlo, ormai lo scorso dicembre, l'onorevole Eleonora Evi, ex co-portavoce nazionale.