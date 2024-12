Thesocialpost.it - Tredicesima 2024 in arrivo entro Natale: le date dei pagamenti e a quanto ammonta il bonus

Dicembre è il mese in cui molti lavoratori ricevono la, una mensilità aggiuntiva che riguarda sia i dipendenti del settore pubblico e privato, sia i pensionati. Quest’anno oltre 32 milioni di italiani percepiranno la, per un totale di 51,3 miliardi di euro, con un incremento del 7,8% rispetto al 2023.Leggi anche:, ecco chi può averlo. Cosa bisogna fareCalendariodellaSecondo la legge 350/2001, il pagamento dellasegue un calendario specifico che varia a seconda della categoria di lavoratori:Dipendenti privati: il pagamento avviene tra il 15 e il 20 dicembre, conche possono variare in base ai contratti collettivi (CCNL).Settore commerciale e metalmeccanico:corrispostail 24 dicembre.