Ilrestodelcarlino.it - Serra di marijuana nell’abitazione. Arresto per un cinquantenne

LAGOSANTO Nella sua abitazione aveva allestito unaartigianale per la coltivazione di. É finito così nei guai unitaliano, residente a Lagosanto, arrestato dai carabinieri di Porto Garibaldi per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa. I militari dell’Arma si sono presentati all’abitazione dell’uomo per eseguire un decreto di perquisizione emesso dalla Procura, finalizzato al rinvenimento e sequestro di sostanza stupefacente. Nel corso delle operazioni, l’indagato ha consegnato spontaneamente una piccola quantità die hashish, nel tentativo di distogliere l’attenzione dei carabinieri dallaartigianale che aveva allestito in casa. Ma i militari non si sono fatti distrarre e l’hanno scovata.