Sport.quotidiano.net - Sassuolo Carnevali: "Ancora tanto da fare"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Siamo solo agli inizi, c’èda". Il primato in classifica, confermato dopo la sesta vittoria di fila dei neroverdi in quel di Frosinone, non dà le vertigini a Giovanni, amministratore delegato e direttore genereale del. Che, intercettato da TMW a margine dell’assemblea della Lega di Serie B, ha fatto il punto su Grosso ("non sono sorpreso delle sue capacità, ho sempre creduto nelle sue qualità e penso sia uno dei tecnici più bravi che ci sono") e, ovviamente, su un mercato ormai dietro l’angolo. Autoblindandosi in merito alle voci che lo vorrebbero conteso da Roma e Milan ("Sono concentrato solo sull’impegno importante che ho davanti") e lasciando intendere che da qui a gennaio non manca il tempo per capire quel che sarà. "Berardi richiesto a gennaio? Ogni anno riceviamo richieste, e credo possa non esserci solo Berardi al centro di richieste", ha dettoil dirigente milanese, prendendo tempo.