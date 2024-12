Iodonna.it - Musica e solidarietà al femminile: a Milano il primo gala di Spotify per sostenere le cantanti

, 17 dic. (askanews) –alha ospitato ilEqualdi beneficenza in Italia, riunendo a, negli spazi della Triennale, artiste e figure professionali del settore con l’obiettivo di raccogliere fondi per promuovere la carriera delle donne nellagrazie anche alla collaborazione con l’associazione Equaly, che punta alla parità di genere nel settorele. 8 marzo e gender gap: 8 modi per superarlo guarda le foto Hanno partecipato, tra le altre: Anna, Ariete, BigMama, Clara, Emma, Francesca Michielin, Gaia, MYSS KETA, Noemi e Victoria dei Maneskin.