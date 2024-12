Anteprima24.it - L’ultimo Consiglio dei tecnici, poi la giunta a trazione Festa

Tempo di lettura: 2 minutiLatecnica del Comune di Avellino, quella fortemente voluta ed acclamata dal sindaco Laura Nargi per i prestigiosi curricula dei professionisti scelti per affiancarla a Palazzo di città entro la fine dell’anno saluterà definitivamente la città di Avellino.Il rimasto ormai annunicato da oltre un mese si sarebbe dovuto consumare ilComunale già questa settimana, come il più classico dei regali sotto l’albero di Natale, poi alcuni impegni di partito a Napoli dei consiglieri di opposizione del Partito Democratico, hanno fatto slittare la seduta di una settimana.Venerdì 27 dicembre 2024 ore 17:00 la data da segnare il agenda per vedere, o meglio rivedere, l’ingresso indi una fetta di assessori uscenti e di un’altra parte tutti direttamente collegati all’ex sindaco Gianluca