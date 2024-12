Lanazione.it - L’Asl difende la scelta con i numeri: "Il modello ricalca quello presente negli altri ospedali dell’area vasta"

Leggi su Lanazione.it

"IldelToscana nord ovest". Lo ribadisce l’azienda sanitaria in una nota diffusa ieri in merito alla rimodulazione dell’anestesia all’ospedale di Massa. "Una procedura ordinaria interna – si legge nella nota – generalmente di competenza del direttore del dipartimento e della direzione sanitaria. I dati di attività pubblicati sulla stampa comprendono anche gli interventi effettuati nel privato accreditato, quindi si tratta di attività che non richiede la presenza degli anestesisti del Noa. Inoltre, visto che il cambiamento riguarda solamente il periodo notturno è bene prendere in esame soltanto la fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8. In questo ambito specifico, gli interventi totali compresi i parti sono stati da gennaio a novembre, 310 (3,65%) di cui 58 nel blocco parto.