L' algoritmo senza cervello

Tre autisti impiegati in un magazzino di Amazon sono stati sospesi dal lavoro perché non hanno rispettato le indicazioni di unrelative al caricamento dei pacchi sui furgoni per le consegne. In pratica, sono stati puniti per essersi rifiutati di seguire delle istruzioni non arrivate da un uomo. Il provvedimento, certo, è stato poi ritirato grazie all'azione dei sindacati ma è indicativo di come il mondo del lavoro sia sempre più governato da numeri e macchine piuttosto che dalle persone e soprattutto dal loro. I fatti. I tre sono dipendenti di Team Work, una società che lavora in appalto per Amazon, colosso mondiale del commercio elettronico, nel magazzino di Calderara di Reno, in provincia di Bologna. Durante un servizio hanno detto no al carico di tutti i pacchi loro assegnati dall'giudicando, con la loro testa, che potevano esserci problemi di sicurezza, considerato che erano voluminosi e pesanti.