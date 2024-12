Linkiesta.it - Il generale russo Kirillov è stato ucciso in un’esplosione a Mosca

IlIgor, comandante dell’unità di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, è morto in un attentato a. Secondo quanto riporta la Tass, ilsarebbein un attentato insieme al suo vice. I due sarebbero stati colpiti dall’esplosione di un ordigno piazzato in un monopattino elettrico in viale Ryazansky, in un quartiere residenziale nel sud-est di. L’Ucraina ha rivendicato di aver: è un raro caso di omicidio mirato di un alto funzionario militare nella capitale.L’esplosione sarebbe stata innescata a distanza, probabilmente perché gli attentatori avevano accesso alla telecamera del complesso residenziale doveviveva.Ilera a capo di un’unità che si occupa di intervenire in presenza di armi chimiche o biologiche.