I sogni (realizzati) di Davide. Più forti di Covid e caro prezzi

Victor Ristolfi, conosciuto dai più come, è il cuore pulsante del’s Bar, una catena di locali che ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama della ristorazione milanese e del catering. Come mai la scelta del nome? "Anche se all’anagrafe mi chiamo Victor, da sempre amici e familiari mi chiamanoe tutti mi conoscono così. Questo soprannome è diventato parte della mia identità, tanto che ho deciso di usarlo come nome del locale. La ‘s’ aggiunta al nome riflette l’idea, fin dall’inizio, di creare una realtà con più sedi". Come nasce la sua attività? "Ho iniziato nel mercato avicunicolo, che fa parte dell’ortomercato di Milano. Nel 2012 ho aperto un altro punto vendita sempre nel mercato, mantenendo il settore avicunicolo come base. Nel 2016 la nuova sede in via Gallarate e nel 2018 ho inaugurato una seconda struttura all’interno del mercato.