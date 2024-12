Quotidiano.net - Gli effetti della cloropicrina, l’arma micidiale usata da Kirillov contro l’Ucraina

Roma, 17 dicembre 2024 - Il generale Igorucciso oggi a Mosca - comandanteDifesa nucleare - era stato accusato di aver usato armi chimiche in Ucraina per conto di Vladimir Putin, tra queste la famigerata, agente soffocante che ci riporta alla Grande guerra, allora era stato utilizzato in modo massiccio dai tedeschi, costringeva i soldati a sfilare la maschera antigas e li rendeva quindi ancora più vulnerabili. Male soldier with a rifle wearing gas mask, he is standing on a hill in nature alone. Che cos’è laLavieneanche in agricoltura come funghicida e insetticida.come arma danneggia polmoni, occhi e pelle. La reazione è immediata e va dalla lacrimazione oculare alla tosse, dal soffocamento alle difficoltà di respirazione al vomito.