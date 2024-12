Dilei.it - Don Matteo 14 raddoppia, quando va in onda la penultima puntata

Natale si avvicina e Don14 è pronto a chiudere i battenti. La stagione sta infatti per finire e Rai 1l’appuntamento con Don Massimo (Raoul Bova), il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e il resto della combriccola. Lae l’ultimavanno innella stessa settimana e finalmente sapremo se il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia (Federica Sabatini) si metteranno insieme oppure no. E soprattutto scopriremo qual è il mistero che avvolge la morte di Martina.Don14,vedere le ultime due puntateEccezionalmente per questa settimana Don14 va inin prima serata su Rai 1 anche stasera, martedì 17 dicembre. Si tratta delladi stagione, intitolata Indagine su una figlia.Un cambiamento nella programmazione dovuto probabilmente al fatto che giovedì prossimo è il 26 dicembre, siamo dunque nel pieno delle feste natalizie che necessitano di un palinsesto a parte.