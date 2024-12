Inter-news.it - De Vrij, manca solo il gol in Lazio-Inter! Acerbi dimenticato

Leggi su Inter-news.it

Stefan deaveva anche segnato in, ma gli è stato annullato a causa di un calcio di rigore da fischiare ai nerazzurri e per il fallo di Lautaro Martinez. La prestazione fa dimenticare Francesco. SOSTITUTO – Le gerarchie da quando è arrivato Francescodue anni e mezzo fa sono chiare. Non sono mai state messe in discussione, Stefan deera il sostituto e faceva parte delle seconde linee. Oggi non è più così e la prestazione inè un’ulteriore dimostrazione della forza del difensore olandese. I numeri raccontano di uno stato di forma di altissimo livello.il gol, che gli è stato annullato da Chiffi per fallo di Lautaro Martinez su Gigot e per il rigore successivo fischiato all’.Deinfenomenale!NUMERI – I salvataggi nella partita di decontro lasono 8.