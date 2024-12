Calciomercato.it - Clamoroso, un altro campione positivo al doping: squalifica shock

Leggi su Calciomercato.it

In queste ore la notifica da parte della federazione e sospensione immediata anche se temporanea: “Per me è stato unototale”Nuovo caso dinel calcio, anche stavolta molto pesante per importanza del calciatore e del suo club. Negli ultimi mesi in Serie A ci sono state le due vicende legate a Paul Pogba e il Papu Gomez, due personaggi di spicco e campioni che hanno fatto la storia recente del nostro calcio. Ma la news arrivata in questi istanti dall’Inghilterra coinvolge addirittura il Chelsea, in un momento della stagione particolarmente buono.Premier League (Ansafoto) – calciomercato.itSecondo quanto rivelato dal ‘Daily Mail’, Mykhailo Mudryk è stato temporaneamente sospeso dopo essere stato informato dell’esito del test notificato dalla FA. L’esterno ucraino aveva saltato le ultime cinque partite e ufficialmente il manager Enzo Maresca aveva spiegato la sua assenza con dei problemi di salute.