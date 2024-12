Lapresse.it - Vaticano: Papa, no a finanza che si serve di criteri usurai

Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Ci sono multinazionali che spostano attività in luoghi dove è più facile sfruttare il lavoro, mettendo in difficoltà famiglie e comunità e annullando competenze lavorative che si sono costruite in decenni. E c’è unache rischia di servirsi di, quando favorisce chi è già garantito ed esclude chi è in difficoltà e avrebbe bisogno di essere sostenuto con il credito”. Lo ha dettoFrancesco, ricevendo in udienza le delegazioni di alcuni istituti bancari italiani. “Il rischio che vediamo è la distanza dai territori – prosegue il Santo Padre -. C’è unache raccoglie fondi in un luogo e sposta quelle risorse in altre zone con l’unico scopo di aumentare i propri interessi. Così la gente si sente abbandonata e strumentalizzata. Quando lacalpesta le persone, fomenta le disuguaglianze e si allontana dalla vita dei territori, tradisce il suo scopo.