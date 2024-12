Ilfattoquotidiano.it - “Tutti ti vogliono bene”: il videomessaggio (con l’AI) del padre morto sconvolge Adriano

Leite Ribeiro ha dato ufficialmente il suo addio al calcio. Allo stadio Maracanã, si è disputato un match in suo onore chiamato “A Última Batalha do Imperador”, in cui sono scesi in campo Flamengo e “Amigos da Itália”. Durante il secondo tempo della partita c’è stato il momento più emozionante di tutta la serata: la voce di Almir Ribeiro,dell’Imperatore deceduto a causa di un malore improvviso, è stata ricreata utilizzando l‘intelligenza artificiale ed è risuonata per tutto lo stadio.non ha trattenuto le lacrime.“Ci sono stati tanti bei momenti, figlio mio. Ti ho sempre detto di non mollare: puoi fare di più, puoi farcela, e guarda cosa è successo. Guarda che bella festa! È tutto per te. Non meriti niente di meno di questo – ha detto la voce del, riprodotta –ti, non solo per il giocatore che eri, ma per la persona che sei: un ragazzo umano e sincero.