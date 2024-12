Ilnapolista.it - Tra Xavi e Flick è meglio il Barcellona del tedesco

El Mundo Deportivo fa le pulci aldiche non riesce più a vincere. Contro il Leganes la seconda sconfitta in casa, il vantaggio in classifica sciupato in meno di due mesi e Atletico Madrid alle calcagna a parti punti (38). E sabato il Barça ospita proprio la squadra di Simeone.Il quotidiano di fede blaugrana mette a confronto i numeri deldie di quello dell’allenatore:“Dopo aver giocato 18 partite in campionato, l’equilibrio matematico della squadra in classifica non è paragonabile a quello diHernández e nemmeno a quello dell’anno scorso“.Traildel: stessi punti ma più gol segnati (uguali i gol subiti)“A questo punto del campionato 2023/2024, ilallenato daHernández aveva vinto le prime 18 partite di campionato con un bilancio di 38 punti, esattamente lo stesso punteggio che la squadra guidata daha ottenuto nel campionato 2024-25“, continua el Mundo Deportivo.