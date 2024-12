Lettera43.it - Testi misogini, niente concerto di Capodanno a Roma per Tony Effe

Leggi su Lettera43.it

non salirà sul palco deldiorganizzato aal Circo Massimo. Il passo indietro del Campidoglio è arrivato dopo giorni di polemiche, innescate daidi alcune canzoni del trapper, ritenuti altamente. Il Comune, dopo aver ricevuto lamentele bipartisan da parte di diversi esponenti politici e della Giunta, ha deciso di annullare la partecipazione di, anche in virtù del fatto che «per fortuna non c’erano contratti firmati e non ci sono penali da pagare», ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, parlando col Messaggero e scusandosi anche con il trapper, protagonista di un recente dissing con Fedez.Roberto Gualtieri (Ansa).Gualtieri: «Commesso un errore, ildideve unire»«Abbiamo commesso un errore di cui mi sono scusato anche connel non considerare adeguatamente che una scelta compiuta sulla base di valutazioni legate dell’attrattività degli artisti.