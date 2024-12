Lanazione.it - Strage di Calenzano, le parole del Papa lette in chiesa: “Commosso, la mia vicinanza alle famiglie”

(Firenze), 16 dicembre 2024 – "Il sommo Pontefice, sinceramente, desidera far giungere ai familiari dei defunti il suo vivo cordoglio per il grave lutto e significare la spiritualenella preghiera ai feriti e ai superstiti". Così un telegramma inviato dal segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, allafiorentina. Il telegramma, come conferma l'arcidiocesi di Firenze, è stato letto ieri dal parroco didon Paolo Cioni al termine della messa domenicale nella parrocchia del paese così come riporta La Repubblica. La ferita dellaavvenuta nel deposito di idrocarburi dell’Eni è viva nella popolazione, ancora sotto choc dopo l’esplosione avvenuta lunedì 9 dicembre.