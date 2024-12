Santa Severa, 500mila euro per la sicurezza del Castello

Leggi su Ilfaroonline.it

Marinella, 16 dicembre 2024 – "Dopo la notizia del crollo del tetto della "Casa del muratore" neldi, mi sono subito attivato, anche su sollecitazione del consigliere di Fratelli d'Italia, Emanuela Mari, per reperire i fondi necessari per la messa indell'area".Lo dichiara l'assessore all'Agricoltura, ai Parchi, alle Foreste e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini."Grazie al tempestivo lavoro degli uffici regionali, è stato programmato lo stanziamento diche servirà a ripristinare la zona danneggiata del. Un intervento doveroso per tutelare un patrimonio dell'intera Regione".