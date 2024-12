Ilgiorno.it - Robecchetto con Induno, donna picchiata dal fidanzato finisce in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

con(Milano), 16 novembre 2024 – Notte di tensione acon, dove una lite tra fidanzati è sfociata in violenza, lasciando unaferita e un’intera comunità sotto shock. Erano circa le 4.30 del mattino nella frazione di Malvaglio quando, tra le mura di una casa, una discussione accesa ha preso una piega drammatica. Le parole si sono trasformate in uno scontro fisico, con esiti che hanno richiesto l'intervento d'urgenza dei soccorsi. Ad avere la peggio è stata unadi 40 anni, che, dopo l'aggressione, è stata trasportata all'di Legnano da un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. La telefonata al 112 Fortunatamente, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma lo spavento e le ferite subite resteranno impressi a lungo.