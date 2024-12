Lanazione.it - Rapina a Empoli: coppia di anziani aggrediti, legati e imbavagliati in casa. Fermato un 34enne

, 16 dicembre 2024 –di 80enniin. Unè stato arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di essere uno dei componenti di una banda che hato nella loro abitazione i due. All'uomo, di origini albanesi, sono contestati i reati diin concorso con altre presone al momento rimaste ignote, sequestro di persona e lesioni personali. Gli agenti, nel corso di un servizio in piazza Don Minzoni, hanno intimato l'alt a un'autovettura sospetta con a bordo quattro persone che, nonostante l'avvertimento, non avrebbela sua corsa e si sarebbe data alla fuga. Subito è scattato l'inseguimento. Le volanti dopo pochi metri hanno bloccato l'auto: uno degli occupanti è statomentre gli altri hanno continuato la loro corsa a piedi e riuscendo a far perdere le loro tracce.