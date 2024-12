Formiche.net - Pronti a staccare la spina. Perché Eric Schmidt teme il progresso dell’IA (e la Cina)

Fermarsi in tempo, anche se sul più bello. Il messaggio che l’ex ceo di Google,, ha lanciato dal programma This Week in onda su Abc News è tanto chiaro quanto preoccupante. Il fatto che l’intelligenza artificiale abbia compiuto dei passi da gigante in pochissimo tempo è sicuramente un fattore positivo, ma da cui mettersi in guardia. “Presto saremo in grado di avere computer che funzionano da soli, decidendo cosa fare. In teoria, sarebbe meglio avere qualcuno che tenga lain mano”. Le sue parole ricalcano un pensiero piuttosto comune: ilè sempre ben accetto, purché si è in grado di governarlo.“Il potere di questa intelligenza significa che ogni singola persona avrà in tasca l’equivalente di un genio universale”, ha aggiunto. “Non sappiamo proprio cosa significhi dare questo genere di potere a ogni individuo”.