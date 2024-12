Iodonna.it - Per chi affronta specifiche patologie, psichiche e fisiche, ma anche, semplicemente, per chi è solo. I benefici sono ormai certificati

L’effetto della presenza di cane o di un gatto nelle nostre vite può essere paragonato a quello di un farmaco. Un farmaco antipertensivo, antidepressivo, antidolorifico.tanti gli studi scientifici che elencano i vantaggi di “Dottor Fido” & Co. Vantaggi conclamati per gli anziani in buona salute, che, prendendosi cura del loro peloso, rimangono attivi a livello motorio e mentale. Ma vantaggiper gli anziani che soffrono di, grazie alla pet-therapy come terapia complementare. La Dog-Pet Therapy arriva al Pronto soccorso del San Paolo di Milano X Leggi› Sportivi, anziani, single o famiglie: a ciascuno il suo cane.