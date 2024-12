Quotidiano.net - Oceania 2 domina il box office: incassi record e primo posto in classifica

2, il film di animazione di Disney,ancora il box: da tre settimane in cartellone ha staccato biglietti per quasi 16 milioni di euro (15.921.334) e si mantiene in vetta allaCinetel con quasi 2 milioni di euro raccolti in questo weekend (1.947.288). Si piazza in seconda posizione l'esordio di Cattivissimi a Natale, il nuovo film dei Me Contro Te che raccoglie nel fine settimana poco più di 747mila euro. Il terzosul podio dei film più visti nel fine settimana se lo aggiudica Kraven - Il cacciatore, anche lui nel week end di lancio con quasi 634mila euro raccolti al botteghino. Scende invece in quarta posizione Napoli - New York: il film di Salvatores ha raccolto nel fine settimana altri 518mila euro, portando il totale incassato a 3 milioni 866mila euro.