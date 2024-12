Iodonna.it - Non bastava lo scandalo Epstein.

I Royal non ne possono più. Persino i collaboratori del re a Buckingham Palace si sono distanziati del tutto dal principe Andrea: «Non è più un working Royal, noi non c’entriamo niente». Ma l’ennesimoche ha travolto il duca di York non può non preoccupare la corte inglese: uno 007 cinese, ora messo al bando dal Regno Unito, sarebbe stato invitato dal duca di York in ben tre dimore Royal, anche in occasione di un suo compleanno. E dopo lo, le autorità britanniche stanno indagando anche su questo. Il principe Andrea è nei guai: la decisione del fratello Carlo dopo le nuove accuse X Il principe Andrea colpito da un nuovoDopo le gravi ripercussioni dello, che nel 2019 mise in evidenza i rapporti del principe con il miliardario pedofilo, costringendo la regina Elisabetta a rimuovere dalla corte il figlio prediletto, Andrea ora è al centro di una vicenda legata alla ripetuta presenza a corte di uno 007 cinese, conosciuto solo con la siglia H6.