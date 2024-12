Ilrestodelcarlino.it - Matelica non fa sconti. Roseto costretto alla resa

HALLEY86BASKET 20.20 79 HALLEY: Arnaldo 4, Rolli 2, Panzini 8, Pali ne, Mentonelli 2, Dieng 16, Morgillo 15, Zanzottera 28, Riccio 7, Gaeta ne, Musci ne, Eliantonio 4. All. Trullo.BASKET 20.20: Arienti 12, Tusuni ne, Morigi 2, Corral 22, Cocciaretto ne, Perella 3, Maretto 22, Bini ne, Cecchetti 4, Minac, Mazzarese ne, Lestini 14. All. Gullotto. Parziali: 21-15, 24-17, 24-18, 17-29; progressivi: 21-15, 45-32, 69-50, 86-79. Nell’ultimo impegno casalingo del 2024 la formazione matelicese batte una rimaneggiatae resta in vettaclassifica di serie B Interregionale. La prestazione è convincente, anche se la squadra ospite si rianima nel finale mettendo in discussione un successo che sembrava ormai in cassaforte dopo il +22 raggiunto sul 65-43 del terzo quarto.