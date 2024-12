Lapresse.it - Israele, Netanyahu sente Trump: “Necessità di completare la vittoria”

Benjaminal telefono Donalde prepara gli scenari futuri del Medioriente. Il primo ministro israeliano ha parlato di un colloquio “molto amichevole e molto importante” dove si è discusso del conflitto in corso con Hamas, di un possibile accordo per la liberazione degli ostaggi e di Siria. Proprio su questo ultimo, e nuovo, fronte,ha messo in atto misure importanti. Il governo infatti ha approvato all’unanimità il piano divolto a espandere gli insediamenti sulle alture del Golan. Un investimento da 40 milioni di Shekel, oltre 10 milioni di euro, che ha come obiettivo quello di “raddoppiare il numero di residenti israeliani nella regione”., in un messaggio video, ha affermato di non avere “alcun interesse” in un conflitto con la Siria e che la politica nei confronti di Damasco verrà determinata “in base alla realtà emergente sul campo”.