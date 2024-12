Bergamonews.it - Il Barone Rosso e Totem, modelli d’impresa fondati su inclusione e collaborazione

Leggi su Bergamonews.it

Sono due imprese sociali che fanno della qualità, sempre e comunque, un elemento distintivo del proprio operato. Negli anni non hanno mai smesso di perseguire questo obiettivo, oltre alla loro componente sociale, e per questo oggi sono diventate realtà importanti del territorio bergamasco ma non solo.Grazie a questo modus operandi, le Cooperative Ilhanno potuto ottenere il marchio di qualità impact, il registro istituito da Confcooperative Bergamo con la finalità di valorizzare la cooperazione autentica, di qualità e di valore.Il, una cooperativa di qualità e“Dal 2005 siamo una cooperativa sociale – dichiara Mirko Algisi, presidente della cooperativa –, impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con svantaggio e disabilità. Operiamo sul territorio con tre laboratori: uno a Comun Nuovo, dove si trova anche la sede amministrativa, uno a Palazzago e uno a San Pellegrino Terme“.