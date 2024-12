E' morta l'attrice Giuditta Saltarini, per anni compagna di Renato Rascel

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –E’. Aveva 83. A darne notizia in un lungo post su Facebook è il figlio Cesare, nato nel 1973 dalla relazione delcon. “Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma,-scrive Cesare- Per molti è stata un’attrice straordinaria, una figura di spicco del teatro e della televisione italiana, e ladi vita di mio padre,. Per me, è stata semplicemente la mia mamma, un faro di amore, forza e saggezza”. A quanto apprende l’Adnkronos,era malata da. “La sua vita è stata dedicata all’arte, alla cultura e alla famiglia. Con il suo talento, la sua passione e la sua eleganza, ha lasciato un segno profondo nel mondo dello spettacolo italiano e nel cuore di chi l’ha conosciuta.