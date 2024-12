Ilfattoquotidiano.it - Altro che peacekeeper, l’Ue pronta a mandare altre armi in Ucraina: “Kiev chiede solo quello”. Budapest: “Serve un cessate il fuoco”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cheincome avevano cominciato a parlare il presidente francese Emmanuel Macron e il premier polacco Donald Tusk. I Paesi delsi riuniscono per dare il via al 15esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, ma soprattutto – come sottolinea il ministro degli Esteri ungherese – altri 6 miliardi di euro in forniture di. Vista da questa prospettiva la luce già flebile di una tregua natalizia è già tramontata, ma anche unil“entro l’inverno” – come auspicato proprio dalla Polonia – sembra piuttosto improbabile. A Bruxelles è in programma il primo vertice dei ministri degli Esteri dell’Unione. L’Alta rappresentante per la politica estera, l’ex premier dell’Estonia Kaja Kallas, tira il freno a mano sui ragionamenti per un dopoguerra: Perdeve esserci la pace.