Ilrestodelcarlino.it - "Un Natale diverso guardando al futuro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marta Sbaffo e il compagno Armando Capuano hanno dovuto fare i conti con la "rabbia" dell’acqua entrata nella sua casa in via Bologna a Marcelli. "Si parla di cinquemila euro per chi da residente ha perso tutto, dal parquet alle porte, dall’intonaco agli impianti, gli elettrodomestici, i mobili e gli effetti personali, oltre agli oggetti importanti a livello affettivo ormai persi – racconta Sbaffo -. Siamo dovuti andare in affitto a Sirolo e speriamo che il Comune di Numana anticipi per altri mesi il Contributo per l’Autonoma sistemazione promesso dall’ordinanza del Consiglio dei ministri a settembre ma che ancora non è stato neanche bandito dalla Regione Marche. E noi ci consideriamo fortunati perché in famiglia ci si aiuta, ma sarà unper le tante incognite che ancora ci sonoal".