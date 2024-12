Ilgiorno.it - Rissa tra bande nella notte. Due accoltellati, spunta machete

Ieri mattina si notavano ancora macchie di sangue lungo la strada per diverse decine di metri. In via Caimi, duedi stranieri si sono scontrate: la prima composta da marocchini, l’altra da sudamericani. È stato usato anche une due litiganti – un giovane di 23 anni e uno di 26 - sono finiti in ospedale per le ferite riportate: il più grave ha rimediato venti punti di sutura alla testa. Pare che lasia scaturita dopo un diverbio in un bar del centro. Difficile dare conto delle cause che l’hanno fatta deflagrare: futili motivi oppure affari o debiti. Nel recente passato il bar di piazzale Bertacchi collezionò un numero record di sospensioni di licenza: i sudamericani si davano appuntamento nel locale e schiamazzi e risse erano praticamente all’ordine del giorno, spesso generate dall’abuso di alcol, ma a volte anche per questioni di gelosia.