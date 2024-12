Lapresse.it - Rai, Agnes: “Disponibile a svolgere incarico presidenza a garanzia pluralismo”

“Il 15 dicembre di 45 anni fa nasceva il Tg3 sotto la direzione di Biagio, mio padre. È un ricordo indelebile per la storia della Rai e per la mia famiglia. Oggi, come allora, lavorare per la Rai è fare parte di una grande squadra, che lavora insieme – con visioni a volte anche diverse, come è giusto che sia – ma con l’unico scopo di sostenere il ruolo del servizio pubblico. La sfida per tutti noi è realizzare una Rai protagonista dei cambiamenti che la società, i cittadini, i nostri abbonati ci chiedono e che la tecnologia, il mercato, ci impongono. Una trasformazione fondamentale per garantire competitività e autorevolezza alla principale azienda cultuale del Paese”. Così la consigliera di amministrazione Rai Simonain occasione del 45esimo anniversario del Tg3. Sulla sua candidatura alladella Rai,afferma: “Sono a disposizione percon la massima serietà e professionalità questonel pieno rispetto del mandato e dele degli orientamenti della Commissione Parlamentare di Vigilanza.