Terzotemponapoli.com - Napoli, finché non torna Kvara…E il gol di Lukaku ieri a Udine

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il ritorno delalla vittoria: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Reazione d’orgoglio e soprattutto qualità. Ilriscatta le ultime due sconfitte con la Lazio con una vittoria decisamente incoraggiante ad. Ribaltando i friulani nonostante un gol casuale beccato su calcio di rigore (per fallo di Lobotka su un tentativo isolato da fuori dei bianconeri) ed un tempo di superiorità territoriale. Senza però trovare la zampata vincente e la giocata pulita sotto porta ma solo dei guizzi isolati di un imprendibile Neres, schierato a sinistra al posto dell’infortunato Kvaratskhelia. Le reti delIl gol di, su verticale di McTominay, però poi dà una marcia ulteriore ai partenopei e Neres fa il resto con la serpentina per il sorpasso ad un quarto d’ora dalla fine contro un’se nel frattempo sparita dal campo anche fisicamente fino al tris di Anguissa per un 3-1 che può segnare una svolta importante per i segnali che racchiude.