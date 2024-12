Ilrestodelcarlino.it - "Loro molto veloci, faccio i complimenti ai miei giocatori"

Vatti a fidare degli amici. Capita che dedichianche uno striscione, ma che poi ti battano. Capita, nel calcio, e capita a Frosinone dove l’applauditissimo ex Fabio Grosso confeziona ("destino crudele", dirà del raid degli ex che hanno ‘violato’ lo Stirpe’) l’ennesimo capolavoro nonostante il Sassuolo non abbia brillato. "Ringrazio i tifosi del Frosinone e sono contento, perché Frosinone è una parte bellissima della mia esperienza sportiva", dice l’allenatore del Sassuolo a tuttofrosinone.com, raccontando poi l’evolversi di una partita "non semplice, vista l’energia che il Frosinone mette in campo. Quella di Greco è una squadra in grado di metterti in difficoltà e oggi lo ha dimostrato, quindial Sassuolo che le ha tenuto testa, maanche al Frosinone". Che per lunghi tratti di gara ha creato difficoltà ai neroverdi, sulla corda fino alla fine.