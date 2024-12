Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Kristoffersen torna alla vittoria, Kastlunger e Vinatzer in top 10

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0013.57 Oltregrandissima prestazione dil’Italia può festeggiare anche la top 10 di Alex. Quest’ultimo ha recuperato sette posizioni nella seconda manche ed ha trovato il secondo piazzamento tra i primi 10 della stagione.13.55dopo quasi due anni e balza in testaclassifica di specialità e consolida la propria leadership nella generale.13.53 Questa la classifica completa dellodella Val:1.Henrik (NOR) 1:36.402. MCGRATH Atle Lie (NOR) 1:36.92 +0.523. MEILLARD Loic (SUI) 1:37.29 +0.894. PINHEIRO BRAATHEN Lucas (BRA) 1:37.35 +0.954. FELLER Manuel (AUT) 1:37.35 +0.956.