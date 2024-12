Oasport.it - Lindsey Vonn apripista a Beaver Creek: come sarebbe finita in gara? I tempi di discesa e superG

ha fatto danellalibera e neldi, tornando così a respirare l’aria della Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo aver preso parte alle gare FIS di Copper Mountain, la fuoriclasse statunitense è scesa sulla mitica Birds of Prey prima della disputa delle due gare: la 40enne è tornata sul massimo circuito internazionale itinerante in questa veste, il prossimo fine settimana dovrebbe prendere parte effettivamente aidi St. Moritz.Ma cheha fatto segnaredurante le sue prestazioni da? Va premesso che non c’è un crono ufficiale ed elettronico per gli, ma squisitamente manuale e ufficioso. Inoltre va puntualizzato che un conto è cimentarsi sulla neve per fare una ricognizione, un conto è scendere a tutta con l’intento di siglare un crono di rilievo per ottenere un piazzamento degno di nota.