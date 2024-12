Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Fabriano Non fate i Babbo Natale

Entrambe impegnate oggi le due anconetane di serie B Nazionale, che scendono sul parquet alle ore 18 per la sedicesima giornata del girone B. Match difficili per entrambe, probabilmente ancor di più quello della General Contractorche dopo 15 giornate sta leggermente meglio in classifica dei cugini con 16 punti, mentre la Ristopro insegue a 14 in una graduatoria comunque cortissima specialmente nel mezzo dove appare davvero dura – e presumibilmente lo sarà fino alla fine – la lotta per i piazzamenti play-off (fino al sesto posto, col Roseto che, ancora imbattuto, in vetta pare ormai avere preso il largo) e play-in, dal settimo al dodicesimo.gioca infatti a Livorno contro la Pielle, una delle due storiche formazioni della città labronica con i cugini-rivali della Libertas che però lo scorso anno sono saliti in A2 e la Pielle, sostenuta da un pubblico tra i più numerosi e calorosi della categoria, che non nasconde il desiderio di raggiungerli per giocare di nuovo un derby che negli anni Ottanta si era disputato anche in serie A1.