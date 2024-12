Top-games.it - Assassin’s Creed Valhalla: Cosa sono i Menhir e come risolverli.

è pieno di misteri e tra questi troviamo i, masi risolvono?Una volta giunti in Inghilterra introverete un sacco di misteri nuovi davvero interessanti, tra questi troveremo anche i. Questisegnati sulla mappa del mondodei cerchi di pietra, ma inconsiste questo mistero?Essenzialmente troveremo un cerchio di pietre con una pietra più bassa che mostra una figura e ci racconta una storia. Maci dobbiamo fare? Se usate l’Occhio di Odino sulle rocce vedrete che contengono parte della figura presente nel messaggio sulla pietra piccola. Ebbene non vi resta che trovare il punto giusto per ricomporre il disegno.Se avete bisogno di un aiuto visivo oltre alla nostra guida scritta vi lascio qui sotto un video fatto da me in cui vi spiego e mostrorisolvere i misteri dei