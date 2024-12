Inter-news.it - Udinese, Thauvin illude. Ma il Napoli ribalta tutto e risponde all’Atalanta

Leggi su Inter-news.it

L’va inizialmente in vantaggio contro il, ma i partenopei nel secondo temponovincendo 1-3. Decisivi i gol di Romelu Lukaku, Zambo Anguissa e un autogol di Lautaro Giannetti.VITTORIA IN RIMONTA –è finita in questi minuti sul risultato di 1-3. L’anticipo della sedicesima giornata di Serie A, al Bluenergy Stadium di Udine la partita si mette in salita per gli uomini di Conte, sotto all’intervallo ma abili a rientrare aggressivi nel secondo tempo per pareggiare e vincere. Nella prima frazione èa regalare il vantaggio ai friulani al 22? su calcio di rigore. Al 21? su conclusione di Zemura, Doveri non ha dubbi nell’assegnare rigore per fallo di mano di Lobotka, con lo slovacco che impatta sul pallone col braccio troppo largo: a tu per tu con Meret si presentache si fa ipnotizzare dall’estremo difensore, ma sulla ribattuta il francese non sbaglia regalando al 22? il vantaggio ai friulani.