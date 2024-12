Ilgiorno.it - Truffe di Natale, Comune e Poste mettono in guardia

Lenon hanno stagione, purtroppo, e non passano mai di moda. Ma sottosi infittiscono. Succede ad esempio a Nova dove in questi giorni l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere in allerta la popolazione di fronte ad alcune batterie di furfanti che stanno bazzicando la città: "Attenzione alle! - è l’appello partito da Palazzo -. Si avvisano i cittadini che in questi giorni sono stati segnalati diversi tentativi di truffa in Zona Poeti da parte di persone che fingendosi tecnici comunali per controlli, cercano di introdursi nelle abitazioni o annunciano di dover tornare successivamente. Raccomandiamo la massima prudenza. In caso di fondato sospetto, consigliamo di contattare immediatamente la polizia locale al numero 0362.37.44.11 o i carabinieri al 112". I truffatori prendono di mira in particolare gli anziani.