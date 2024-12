Sport.quotidiano.net - Roma: dinamismo e qualità, Ranieri manda al tappeto i portoghesi

13 dicembre 2024 - Due rondini in cielo non fanno di certo Primavera, ma se è vero che laal momento dell'arrivo diera una nave in preda alla tempesta incapace di uscirne, ora all'orizzonte sembra finalmente vedersi il sereno, anche se la strada per raggiungerlo è ancora tanta. Nel frattempo i giallorossi festeggiano il loro secondo successo consecutivo, il primo in Europa dal ritorno di sir Claudio in giallorosso. A pagarne le conseguenze è stato lo Sporting Braga, messo alcon un netto 3-0 da parte dei capitolini. Nel primo tempo è Pellegrini a sbloccare il risultato quasi a freddo, al termine di una bella azione in verticale. In maniera simile arriva anche il primo storico gol di un giocatore saudita con un club italiano, quando Abdulhamid realizza il raddoppio.