Piano urbanistico. Bocciatura ambientalista

Lascia a desiderare, per ricorrere a un eufemismo, ildel Comune di Erba, bocciato dagli ambientalisti perché a parte alcuni nuovi parcheggi poco o nulla è stato fatto per risolvere il nodo delle aree centrali della città, da troppi anni dismesse e divenute luoghi degradati. "Restano irrisolte tutte le criticità urbanistiche del territorio: le aree dismesse sono sempre più fatiscenti e i nuovi cantieri in fase di realizzazione sono frutto delle scelte urbanistiche operate dalle precedenti amministrazioni - sottolinea Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi -. La procedura per la variante aldi governo del territorio arranca e finora non vi è stato nessun confronto pubblico e partecipato. Gli unici soggetti con cui il sindaco Capranii ha ritenuto di confrontarsi sono i professionisti del settore edile, a cui ha presentato ilper i nuovi parcheggi.