Serieanews.com - Milan spaccato a metà: chi sta con i “dissidenti” e le scelte traumatiche di Fonseca

Leggi su Serieanews.com

La situazione in casasi fa incandescente.incassa una spaccatura nello spogliatoio e pensa adavvero drasticheCi sono momenti nella storia di una squadra in cui tutto sembra appeso a un filo. E in casa, quel filo si sta assottigliando sempre di più. Dopo le controverse dichiarazioni di Paulopost-vittoria contro la Stella Rossa, lo spogliatoio rossonero apparecome non mai.Paulosembra arrivato al bivio della sua carriera al(Foto: Ansa) – serieanews.comMa chi è davvero al fianco del tecnico portoghese? E chi, invece, lo guarda con sempre maggiore diffidenza?non è uno che usa mezzi termini. Quando ha dichiarato che “ci sono giocatori che non lavorano come dovrebbero”, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Non ha fatto nomi, ma i destinatari sono stati individuati da tutti in un gruppetto di 4-5 calciatori al momento lontanissimi parenti di quelli che sono sempre stati.