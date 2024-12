Justcalcio.com - La notte più difficile di Navas: “Difficile dormire, vorrei che il tempo si fermasse…”

2024-12-14 10:12:39 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque:Lui Siviglia oggi licenzia il giocatore che ha difeso la sua maglia più volteLui più premiato della sua storia e anche del Selezione. Gesùgiocherà questo pomeriggio a partire dalle 18:30 di fronte a celticonel Ramón Sánchez-Pizjuánil suo Ultima partita da professionista allo stadio biancorosso. Sottrarrà il visita al Bernabéuma nessuna partita sarà speciale come quella di sabato.I tifosi del Siviglia non volevano che arrivasse questo giorno. Gesù, nemmeno. Questi ultimi sei mesiNelle sue parole, lo sono stati un regaloma sono volati via. “che ilsi fermasse. Tanti ricordi ed emozioni vissute insieme, stupite da tante manifestazioni di affetto.